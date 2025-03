See on vist traditsiooniline vastus, et juba lapsepõlvest, aga nii see tegelikult oli. Ma olin teises klassis, tol ajal korraldati veel kadrikarnevale ja mina tegin ennast seal kapteniks. Vanemad teadsid neid meretegijaid kodukohast, ma käisin nüüd juba ammu manalamehe, Kuressaare merekooli lõpetanud Sarapuu Pritsu juures ja sain tema käest mütsi.