SAARTE HÄÄL 15 AASTAT TAGASI Saaremaalt pärit ameeriklaste leiutised sõdivad vähi vastu

“Esimene neist tegeleb vähiravi ja diagnostika eelkliinilise uurimistööga ning teine avastas hiljuti senistest tõhusama ravimeetodi.

California ülikooli Sanford-Burnhami meditsiiniinstituudis töötav Tambet Teesalu jõudis uue avastuseni ühes oma jaapanlasest kolleegi Kazuki Sugaharaga. “Meie peptiid iRGD võimendab vähiravimite aktiivsust, suurendades nende hulka ja levikut kasvajakoes,” rääkis Teesalu Saarte Häälele.

iRGD põhjustab kasvajaveresoonte lekkimist ja seega ka veres ringlevate ravimite sattumist sügavale vähikoesse. iRGD ei ole selektiivne kindlate kasvajaliikide jaoks ning on seni toiminud kõigil testitud vähitüüpidel. iRGD pole Teesalu sõnul ise vähiravim, kuid aitab muuta vähiravimeid efektiivsemaks ja kergemini talutavamaks.

Ta selgitas, et vähiravimite levimine veresoontest välja on olnud väga ebaefektiivne protsess ja peamiseks põhjuseks, miks toksilisi vähiravimeid tuleb kasutada suurtes kogustes. Koos iRGD-ga on ravimeid vaja kasutada aga palju väiksemas koguses, mistõttu on ka kõrvalnähud kergemad ja inimese elukvaliteet parem.

Teesalu rõhutas, et senised katsed on tehtud laborihiirtel ja iRGD kliinilisse kasutusse jõudmine on ka kõigi eelduste paikapidavuse korral pikkade aastate kaugusel.

/.../

Juba 1990. aastate alguses Ameerikasse suundunud Mehis Põld tegeles aastatel 1992–2004 vähi uurimisega Los Angelesi ülikoolis (UCLA) ja sarnaselt Teesaluga Burnhami instituudis.

RAHUL: Mehis Põld on oma aastatepikkuse teadustööga rahul ja loodab, et sellest on suur kasu kõigile raskelt haigetele. Foto: Erakogu

“Otseselt vähiravi ja -ennetusega on sellest perioodist seotud minu tööd COX2 inhibiitorite (MSPR: mittesteroidsete põletikuvastaste ravimite – toim) kasutamisega kopsuvähi eksperimentaalsetes mudelites,” rääkis Põld Saarte Häälele.

“Minu ja mu kolleegide tööd aitasid näidata, et need inhibiitorid aitavad pärssida kasvajaveresoonte teket ja kasvajarakkude siirdeid. Seega aitasin kaasa MSPR-i kasutamiseks vajamineva ratsionaalse põhjenduse väljatöötamisele,” selgitas ta. /.../

Põld tõdes, et vähiravis on eesmärgiks tappa võimalikult palju vähirakke võimalikult lühikese ajaga, mistõttu on toksilised kõrvalefektid kahjuks paratamatud, sest kemoteraapia tapab ka normaalseid rakke. Sealjuures on vähiravis oluline leida õiged ravimite kombinatsioonid, mis oleksid maksimaalselt efektiivsed vähirakkude tapjad.