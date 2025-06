Baltic Workboats ja BLRT Grupp sõlmisid 55 miljoni eurose lepingu Belgia riigiga

Laev on 80 meetrit pikk ja 13,3 meetrit lai, projekteeritud säilitama kiirust kuni 14 sõlme ka karmides meretingimustes, kus lainekõrgus ulatub 2,8 meetrini. Projekteerimisel on erilist tähelepanu pööratud headele meresõiduomadustele ja meeskonna mugavusele.

"See on BWB jaoks oluline verstapost, kuna tegemist on suurima laevaga, mille ettevõte on kunagi ehitanud," ütleb BWB tegevjuht Margus Vanaselja. "Tegemist on ka järjekordse eduka koostööga BLRT Grupiga pärast Klaipeda sadamale ehitatud 42-meetrist täiselektrilist jäätmekogumistankerit. Koostöö näitas, et oma teadmisi ning kogemusi ühendades suudame ehitada keerukaid ja suuri laevu, mis eraldi tegutsedes jääksid mõlema osapoole võimekuse piiridest välja."