Pole saladus, et saarlaste keskmine sissetulek on alla mediaani. Olukord kinnisvaraturul ei võimalda paljudel noortel peredel oma kodu soetada ja kui on vaja pesast välja lennata, siis kuhu maanduda? Paljudele on esimeseks tiivasirutuseks üürikorterisse kolimine, olgu siis kodulinnas või kaugemal. Samal ajal toimetab Saaremaa vallas sisseviskaja, kes peaks veenma inimesi kolima just saartele. Aga mis neid peresid ees ootab?