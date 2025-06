ERR: Vrakk Saaremaa vetes võib olla 19. sajandi Inglise söelaev

Eesti Meremuuseumi teaduri Priit Lätti sõnul viitavad mitmed detailid, et koodnimetusega „Nimetu 367” tuntud vrakk kuulub 19. sajandi keskpaika ning oli tüüpiline kivisütt vedanud purjelaev. Vahendab Eesti rahvusringhääling.

Vrakk asub 66 meetri sügavusel ja jääb tavaharrastajatele kättesaamatuks, kuid Rootsi tehnilised sukeldujad aitasid objekti uurida. Esmase vaatluse põhjal on tegu hästi säilinud purjekaga, mille lastiks oli kivisüsi. See on tavaline, ent arheoloogiliselt väärtuslik leid. Uurimistöö käigus õnnestus laeva ümber punuda lugu, mis võimaldas oletada nii selle võimalikku nime kui ka päritolu.