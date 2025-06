FC Kuressaare U9 Sinine näitas Raplas korralikku arengut

Treener Jüri Virvese sõnul oli turniir heaks kinnituseks, et töö, mida noortega tehakse, kannab vilja.

„Kui võrrelda tänast esinemist varasema Kiili turniiriga, siis on selge, et poisid on edasi arenenud. Liikumine, söödumäng ja julgus palliga tegutseda – kõiges on samm edasi tehtud,“ sõnas Virves.

Avamäng läks küll kaotuseks, kuid treeneri sõnul polnud see üllatus.

„Esimene mäng kipubki olema veidi kramplik. Poisid on alguses ettevaatlikud ja vajavad veidi aega, et end käima saada. Aga pärast seda tulid juba võidud, ja viimases mängus mängis oma rolli ka see, et pink oli lühike – väsimus andis lihtsalt tunda.“

Hoolimata tulemustest jäi Virves kogu meeskonna pingutusega väga rahule.

„Kõik olid supertublid. Võitlesid lõpuni ja andsid endast parima – mida sa veel oskad tahta!“ ütles ta.

Treener tänas ka lapsevanemaid, kes olid turniirile kaasa sõitnud.

„Vanemate toetus on hindamatu. On suur asi, kui tribüünil on omad inimesed, kes kaasa elavad ja lapsi toetavad – see annab noortele tohutult juurde.“