FOTO JA VIDEO Grete Paia pürgib suvel Martin Järveoja juhendamisel crosskardiässaks

Rallide suur fänn Grete Paia on varasemalt kihutamisvõistlustel kaasa elanud nii meelelahutajana kui ka vabatahtlikuna, kuid nüüd on ta otsustanud ise rooli istuda. FenixBet Crosskart Rallisprindi korraldajad on võtnud andeka muusiku oma tiiva alla ning suve jooksul treenib Paia koos Eesti parimate crosskardisõitjatega, et olla valmis 22. augustil Paides toimuval etapil võistlemiseks.