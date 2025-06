„Tuulte Roosi uue korvpalliplatsi rajamine on olnud kogukonna jaoks oluline soov ja vajadus, mida on oodatud juba alates 2019. aastast, mil varasem väljak likvideeriti lasteaia õueala laiendamise tõttu,“ ütles Peel. „Nüüd on need ootused täitunud ning loodame, et uus plats leiab laialdast kasutust nii laste kui täiskasvanute seas.“