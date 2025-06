ELERING Eesti-Läti neljas elektriühendus rajatakse Saaremaale ühe õhuliinina

Kohalike tagasisidest lähtuvalt tegi majandus- ja kommunikatsiooniministeerium kui riigi eriplaneeringu koostaja Eleringile ettepaneku hindamaks, kas Eesti- Läti neljanda elektriühenduse saab rajada Saaremaale seni planeeritud kahe asemel ka ühe õhuliinina.

Elering kaalus ettepanekut ning pakkus lahenduse, kuidas see oleks võimalik. Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium analüüsis Eleringi tagasisidest tulenevalt võimalust rajada Saaremaale kahe 330 kV õhuliini asemel üks ning otsustas, et see on parim lahendus planeeringuga jätkamiseks.

Saarlased on suurimad kaasarääkijad

Veebruarikuus toimunud kaasamislaine raames käis projektimeeskond kõigis omavalitsustes, mida planeering läbib. Kokku tehti 12 kohtumist, neist neli Saaremaal: Orissaares, Kihelkonnal, Astes ning Salmel.

“Nelja Saaremaa eri paigas korraldatud koosoleku kokkuvõtteks saame öelda, et huvi riigi eriplaneeringu raames toimuva vastu on suur. Meie eesmärk oli tutvustada nii trassialternatiive kui ka kuulata inimeste ettepanekuid ning vastata nende küsimustele. Arvestades, et nii küsimusi kui ettepanekuid laekus palju, saame öelda, et koosolekud täitsid oma eesmärgi,” ütles Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi projektijuht Monika Korolkov.

Ta lisas, et kogu planeeringu mõjualast saadud ligi 400 kirjalikust ettepanekust u pooled olid saarlaste esitatud. Kõigile ettepanekutele on tänaseks kirjalikult vastatud. Samuti lisatakse need anonüümselt koos vastustega riigi eriplaneeringu kodulehele.