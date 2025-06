Ministeerium toetab monumenti väärindava lahenduse realiseerimist Saaremaa vallavanema Mikk Tuisu poolt märtsis küsitud 5000 euroga. Minister Heidy Purga lubas vallaga lepingu sõlmida võimalikult ruttu, sest teema on jäänud venima.

Saaremaa abivallavanem Liis Lepik täpsustas, et Tehumardi monumendi ümbermõtestamise lahenduse "Sõnad" kogumaksumus on ligikaudu 20 000 eurot. "Kultuuriministeerium eraldas selleks 5000 eurot, sama summa panustab ka vald. Eesti kunstiakadeemia (EKA) poolse toetuse suurus on täpsustamisel," ütles abivallavanem.