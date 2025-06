Loodusteadlane Matti Masing teatas, et nahkhiirte riiklik seire Eestis, mis kestis järjepidevalt aastast 1994, on nüüdseks rahapuudusel lõppenud. 31 aastat väldanud tulemuslik nahkhiirte riiklik seire sai küll läbi, ent see saab jätkuda huvil põhinevana, märkis ta.