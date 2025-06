Sel aastal said keskkonnamärgise "Roheline lipp" 74 õppeasutust: 26 üldhariduskooli, 45 lasteaeda, kaks huvikooli ja üks kutseõppeasutus. Lümanda põhikool pälvis keskkonnamärgise esimest korda ja Saaremaa gümnaasium juba teist korda.

Rohelipu pälvinud õppeasutused on silma paistnud sellega, et on analüüsinud oma keskkonnamõju, lõiminud keskkonnateemad õppekavasse ja leppinud kokku ühised keskkonnapõhimõtted.