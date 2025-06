Selgusid Eesti õpetajate parimad rahvusvahelised koostööprojektid

Auhindade üleandmisel esinenud president Kersti Kaljulaid tõi oma kõnes esile, et inimeseks jäämine on oskus, mida on alati ühiskonnas vaja. “Projektid nagu eTwinning aitavad arendada koostööoskusi, kriitilist mõtlemist ja suhtlemisoskuseid, mis aitavad meil saada inimesteks,“ lausus ta.

Tänaseks 20 aastat tegutsenud eTwinningu programmis on osalenud ligi 700 Eesti haridusasutust. “On märkimisväärne, et Eesti liitus eTwinninguga kohe selle projekti alguses – 20 aastat tagasi. See näitab, et meil oli soov kõige uue järele. Tänaseks on iga viies üldhariduskool, iga neljas kutsekool ja iga teine lasteaed osalenud eTwinningus. See näitab, et projektist on saanud rahvusvahelise mõjuga võrgustik,” sõnas Harno peadirektor Jaak Raie ning tänas kõiki, kes 20 aasta jooksul võrgustiku hoidmisesse panustanud on.