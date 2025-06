Saaremaa tantsutüdrukud tõid võistlustelt kulda ja hõbedat

Treener Marin Saagpakk ütles, et tema hinnangul oli võistlus igati edukas: "Esimese ja teise koha punktide vahe mõlemas kategoorias oli minimaalne, seega on tore näha, et meie sportlased pürgivad ikka tugevalt esikohtade suunas. Mul on südamest rõõm näha, et Saaremaa noorte seas on cheerleadingu huvi kasvamas ning loodan, et edukad tulemused sellel hooajal motiveerivad ka edasi vaeva nägema ja võistlustelt häid tulemusi noppima."