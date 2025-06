Olete nüüd kolm kuud ministriametis olnud. Kas peaks veel õnnitlema või juba kaasa tundma? See pole just lihtne amet.

See amet on alati väljakutseterohke. Regionaal- ja põllumajandusministeeriumi vastutusala on väga lai. Võtab palju energiat, et end teemadega kurssi viia, aga pühendan sellele kogu jõu. Oluline on käia ka kohapeal, suhelda ettevõtjate, toidutootjate ja kohalike omavalitsustega. Näiteks täna hommikul käisin Saaremaal õunatehases.