Mees ärkas laevakõlaritest kostnud teatele, et ülesõit Virtsu kestab 27 minutit ja suur oli ta üllatus, kui ta avastas, et laeva peal seisavad kõik autod teistpidi, ninaga tema poole. "Sain aru, et olen laevalt mahamineku sõna otses mõttes maha maganud ja sõidan tagurpidi tagasi Virtsu poole," rääkis mees. Selgus, et laevamehed lihtsalt ei märganud mahalaadimise ajal, et üks sõiduk jäi laevale.