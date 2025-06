​Koolispordi aktiivsete edetabel on selgunud

Õppeaasta 2024/2025 oli koolispordis erakordselt teguderohke: hooaja jooksul toimus 25 võistlust, millest said osa võtta kõik Saare maakonna koolid.

Ülejäänud 20 võistlust jagunesid suurte (koolid, kus on vähemalt üheksa klassi) ja väikeste koolide vahel. Suured koolid said osaleda kõigil 20 võistlusel, väikestel koolidel oli võimalus kaasa lüüa 16 võistlusel.

"Sportimine on midagi palju rohkemat kui vaid jooksmine, hüppamine ja palli tagaajamine. See on koostöö, üksteise toetamine, motiveerimine ja ühine pingutus eesmärgi nimel. Oleme väga tänulikud kõigile õpetajatele, kes noori võistlustel saatsid ning ka ise võistluste korraldamisse panustasid. Ootame põnevusega uut hooaega ning loodame tuleval aastal näha võistlemas veel rohkem aktiivseid noori!"