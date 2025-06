SunRun Maailma parim elamusjooks!

Meie selle aasta statistika – 5. SunRun elamusjooks, 63 meeskonda, 675 osalejat (eesmärk oli 500 ja jaanuaris tundus, et pigem tuleb 300-350). Toomas Unt tegi vapralt üle poole distantsist ära aga seekord ei olnud tema päev, usume, et ta naaseb. Väikseim läbinud meeskond oli nelja liikmeline – Kindlalt Keilast ja suurim 25 liikmeline Saaremaa vald. Me ei rõhuta elamusjooksul kuidagi kiiret raja läbimist ja samas ei soovi ka seda võimalust kelleltki ära võtta. Seekord läbis raja imekiiresti Tiim Lips, näidates keskmist kiirust 4 min / km ehk lõppaeg oli müstiline 12.05.56, seega olid nad Orissaares juba 16.40-ks. Selle aasta viimane tiim jõudis pärale märgatavalt enne keskööd ning väga meeldiv oli nendega kesköö paiku juba saunas olla. See on see koht kus korraldaja tunneb, et nüüd on tehtud !