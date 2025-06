LHKK Paigaldame pallikastid kõikidesse linnadesse ja valdadesse

Ka Kultuuriministeeriumi spordi asekantsler Raido Mitt märkis, et oli rõõm näha, kui hästi pallikastide algatus eelmisel aastal kogukondades vastu võeti. „Kergesti kättesaadavad mänguvahendid kutsuvad lapsi ja noori rohkem õue liikuma ja mängima. Meie eesmärk on jõuda igasse linna ja valda ja seetõttu otsustasime algatust ka sel aastal täiendavalt toetada,” ütles ta.

“Soovime, et avalik ruum ei oleks lihtsalt koht läbikäimiseks – tahame, et see oleks avatud ja kaasavam. Usume, et pallikastide ja tasuta spordivahenditega saame sinna rohkem liikumisrõõmu ja elu tuua. See muudab kindlasti ka meie koduümbruse meeldivamaks ja mitmekesisemaks,” lisas Lõoke.