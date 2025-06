Elektrilevi ja Päästeamet kutsuvad kontrollima koduseid elektrisüsteeme

“Arvud näitavad, et elanike elektriohutuse alaseid teadmisi tuleb parandada, mistõttu peame vajalikuks jagada praktilisi nõuandeid oma kodu elektrisüsteemide hindamiseks ning parandamiseks. Elektrilevi toob elektri kohale pea igasse Eestimaa kodusse ja ettevõttesse, peame enda südame asjaks teavitada inimesi ohtudest ja juhtida nende tähelepanu elektriohutusele. See oht on üldjuhul varjatud, aga põhjustab palju pahandust,” ütles Elektrilevi käiduvaldkonna juht Andres Tõnissaar.