Võidutule toovad tänavu Kadri Paomees ja Argo Kaasik

Kadri on Naiskodukaitse liige 2013. aastast. Ta on Pihtla jaoskonna esinaine ja evakuatsioonirühma teavitusspetsialist.

"Kadri on pea alati kohal, kui Saaremaal on käimas mõni suurem õppus –ikka selleks, et neid jäädvustada. Ta pildistab meeleldi nii kohalikke võitlejaid kui ka liitlasi. Tema tehtud fotod illustreerivad alati Saaremaalt Kaitse Kodu!-sse tehtud artikleid ning tema pilte kasutatakse kõikides militaarsetes sotsiaalmeediakanalites ja ka kohalikus meedias. 2025 pälvis ta oma kaastööde eest Kaitse Kodu!-le esimese "Kiku kirve" ning tema foto valiti rahvahääletuse tulemusena ajakirja parimaks fotoks 2024. Kadri osaleb võimalusel alati Kaitseliidu korraldatavatel pildistamiste täiendõpetel," iseloomustatakse Kadri Paomeest.