AITA TEHA HEAD Mandlisaar kutsub heategevuslikule tordioksjonile väikese Jete toetuseks

Kohviku perenaise Dagmar Soosaare sõnul tekkis idee oksjoniks loomulikult, kui ta sai tuttavaks Jete pere looga. „Mulle lihtsalt läheb nii hinge, mida need noored vanemad peavad läbi elama. Ja väike Jete… Kui nägin võimalust kuidagigi aidata neid ja pisikest Jetet, ei olnud kahtlustki, et tahan midagi ära teha,“ rääkis Soosaar.

Väikese Jete elu algus ei ole olnud kerge. Tema vanemad said 22 päeva enne sünnitust teada, et lapse ajus on mitmeid kahjustusi, sealhulgas ulatuslikke kaltsifikaate. Uurimiste käigus selgus, et ema oli raseduse ajal põdenud tsütomegaloviirust (CMV), mis oli kandunud ka lapsele ja põhjustanud tema arengus tõsiseid kõrvalekaldeid.