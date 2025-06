Selgusid Inge Jalaka mälestusfondi stipendiumi pälvinud õpilased

2025. aasta stipendiaadid

Heidi Väli, 9.a

Heidi on laia silmaringiga pühendunud õppija, kelle tugevusteks on loomingulisus, sihikindlus ja hea suhtlemisoskus. Heidi on tunnustatud väitleja, kes saavutas üle-eestilisel START-turniiril põhikooli kõnelejate arvestuses 1. koha. Muusikakoolis õppis ta kaheksa aastat klaverit ja lisaks musikaalsusele on Heidi ka väga sportlik neiu. Sellel aastal õnnestus tal saavutada Kuressaare Linnajooksul 17–19-aastaste tütarlaste arvestuses 1. koht. Samuti on ta aktiivne kirjutaja koolilehes ning avaldanud artikleid ka maakonnalehes. Eesti keele riigieksami sooritas ta maksimaalsele tulemusele. Heidi on teadmishimuline, järjekindel ja mõtestatult tegutsev noor.

Mariete Järvelaid, 9.c

Mariete on meeskonnamängija nii spordiväljakul kui koolikeskkonnas ning suudab alati säilitada rahulikkuse ka pingelistes olukordades. Ta on silmapaistev võrkpallur, kes on esindanud oma kooli, klubi ja maakonda edukalt nii saali- kui rannavõrkpallis. Korduvalt on Mariete olnud võistkonna võtmemängija ja võitnud auhinnalisi kohti nii kohalikel kui vabariiklikel turniiridel. Lisaks spordile on Mariete väga hea õppija, kelle tugevused on kohusetundlikkus, järjekindlus ja hea ajaplaneerimine. Ta osaleb aktiivselt koolielus, on klassivanemana olnud kaasõpilaste innustav eestvedaja. Mariete on eeskujuks nii õppimises, spordis kui ka ühistegevustes – rahulik, organiseeritud ja alati valmis panustama.

Andro Jürisson, 9.b

Andro on pühendunud noorsportlane, kes näeb end tulevikus maailmatasemel kergejõustiklasena. Silmapaistvaid tulemusi tõkkejooksus ja muudel aladel on Andro saavutanud nii Eesti kui Balti meistrivõistlustel. Tema nimel on TV10 Olümpiastarti kõigi aegade rekord 60 m tõkkejooksus. Andro on kooli esindanud viie hooaja jooksul TV10 Olümpiastarti sarjas ning aidanud koolil saavutada vabariiklikul võistlusel kolmanda koha. Spordisaavutustega paralleelselt on tema õppeedukus olnud väga hea. Andro on sihikindel ja eesmärgile pühendunud noor, kellel on selge eesmärk jõuda kergejõustikus tippu.

Heidi, Mariete ja Andro – kogu koolipere poolt veelkord palju õnne stipendiumi pälvimise puhul! Olete seda igati väärt, tuult tiibadesse!​

Lelet Aavik-Part

Kuressaare Nooruse kooli arendusjuht