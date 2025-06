Dokfilm seriaalist "Metsik roos" vajab saarlaste abi

Klara Filmsi üleskutse saarlastele

Filmi režissöörid on Liis Nimik ja Kristen Aigro. Liis Nimik on Kuressaare gümnaasiumi lõpetanud Saaremaalt pärit filmitegija, kelle portfooliosse kuuluvad mitmed rahvusvaheliselt auhinnatud filmid, mis on filmitud Saaremaal. Tema käe all on valminud "Veel üks laul" (2013), film Sõrve laulumeestest ning "Päikeseaeg" (2023), mis on samuti osaliselt Sõrves filmitud. Liis on samuti kahe Eeva Mägi filmi produtsent – "Lembri Uudu" (2017) ja "Süda Sõrve sääres" (2019).