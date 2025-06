XXXI Mustjala festival alustab iidsete Taiko-trummidega

Festivali kunstiline juht Aare Tammesalu räägib: “Mustjala festival on rohkem kui lihtsalt muusikasündmus – see on kultuuriline kogemus, mis ühendab muusika, ajaloo ja looduse. XXXI Mustjala festivali teema “Müüdid ja tänapäev” pakub suurepärase võimaluse tunnetada oma juuri ja mõtiskleda ajaloolise kogemuse ning teadmise mõjust täna. Saaremaa müüdid seovad sageli looduse ja kangelaslikkuse, pakkudes seletusi maailma ja inimeste olemuse kohta, mis on olnud olulised nii rahva identiteedi kui ka kultuuri kujunemisel. Kokkuvõttes on Mustjala festival 2025 ideaalne sündmus neile, kes otsivad sügavat muusikalist elamust koos kauni looduse ja ajaloolise atmosfääriga.”