Riigilaevastik annab 5. parvlaeva ehituseks plaanitust rohkem raha

See korraldatakse võistleva dialoogi vormis, mis võimaldab pakkujatega läbirääkimisi pidada ja lahendusi ühiselt täpsustada.

„Viimased hankekogemused on selgelt näidanud, et seniste plaanide ja eelarvega seda parvlaeva ehitada ei saa. Oleme Riigilaevastikuga teinud kaks kuud intensiivset tööd, et tulla välja uue ja parandatud hankega – sellisega, mis arvestab tänaste hindadega ja annab riigile rohkem paindlikkust läbirääkimistes,“ ütles taristuminister Kuldar Leis.