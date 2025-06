Naiste jalka tahab suuremale lavale

“See, et Saaremaa pole naiste jalgpallis Eesti liiga tasemel esindatud, käib au pihta,” tõdes Eesti Jalgpalli Liidu presidendiks pürgiva Ragnar Klavani juhatuse kandidaat Liis Lepik, kes on mängijana esindanud nii FC Kuressaaret ja FC Florat kui ka Eesti koondist. “Kure oli koht, kus mina alustasin, ning see, et seal enam naiste jalgpallile klubi fookust pole, on kahetsusväärne ja kurb. FC Kuressaare ei torka enam nii teravalt silma kui varem.”