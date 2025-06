Kaie teab, et mõnikord jõuab see "oma ala" lapse juurde hoopis üllataval või ettearvamatul moel ning selleks võibki olla üks mäng, keegi eeskuju või lihtsalt sisemine äratundmine ja klõps.

Saaremaa spordiliidu tegevjuht Kaie Järvelaid usub, et sport ühendab inimesi, toetab tervist ja kasvatab väärtusi, mis loovad parema homse. Aktiivne eluviis on teda saatnud kogu elu ning kandunud edasi ka lastele, kelle jaoks ema on ka nende suurim fänn ja toetaja.