SAARTE HÄÄL 15 AASTAT TAGASI Arnold Rüütel sai tänuks saarlaste sepistatud mõõga

“Massiivne mõõk on 180 cm pikk ning seega president Rüütlist isegi peajagu pikem. “Mul on ka teisi mõõku, aga see on täiesti unikaalne. Ma pole isegi näinud nii suurt ja võimsat eksemplari kuskil. Nii et peab mõtlema, kuidas sellele auväärne koht leida,” sõnas Arnold Rüütel Saarte Häälele pärast pidulikku üleandmistseremooniat.

Rüütel märkis, et tal on tõeline au sellist kingitust saada, sest see toob talle meelde väga meeldivaid mälestusi koostööst Vabadussõja mälestiste hoidmise seltsiga.

Seltsi esimeest Enn Voikat tunneb president oma sõnul juba nõukogude ajast saati, mil Voika kogus kokku Vabadussõja veteranid ja hakkas korraldama ühiseid kokkusaamisi, kuhu oli alati oodatud ka Arnold Rüütel.

“Härra Voika tegi nende heaks väga palju ja mina aitasin võimaluste piires kaasa, et saada toetust ka valitsuselt,” rääkis president, kes oli tollal Eesti NSV Ülemnõukogu esimees. “Ja mul on tõesti hea meel, et sain tänu Voikale olla abiks inimestele, kes olid nii kaua pidanud ootama, et neid tunnustatakse,” kõneles ta.

Võimsa mõõga üleandmise organiseerinud Enn Voika sõnul on Arnold Rüütel neid toetanud aastaid, mistõttu nad soovisid talle kindlasti midagi tänutäheks kinkida. /.../

Lisaks on presidendipaar Voika sõnul alati kohal olnud, kui Vabadussõja mälestiste hoidmise seltsil mõni üritus toimub.