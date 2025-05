Saaremaa gümnaasiumi podcast "PÖKS" sai suure tunnustuse osaliseks

"Mul on väga hea meel, et Saaremaa Gümnaasiumi abituriendid tõid koju lausa kaks auhinda. Parima podcast’i tiitli pälvis taskuhääling „PÖKS“. Samuti kuulutati parimaks videolooks Saaremaa Gümnaasiumi õpilaste töö, mille autoriteks on Karoli Harjus ja Marilyn Lempu," kommenteeris tunnustust juhendaja ja Saaremaa gümnaasiumi meediaõpetaja Merily Lempu .

Merily oli see, kes parimaks osutunud podcast’i koolimeedia konkursile esitas. „„PÖKS“ sündis Saaremaa gümnaasiumi noorte algatusel, et pakkuda noortele platvormi oma mõtete ja murede jagamiseks,“ selgitas Lempu Õhtulehe vahendusel .

Õpetaja sõnul on saate sisu ja fookus noorte endi kätes, keskendudes noori puudutavatele teemadele, olgu need siis haridus, kultuur või vaimne tervis. „Näiteks teises episoodis räägitakse Saaremaale tulekust, olemisest ja naasmisest. Saaremaa erilisusest räägivad saates Saaremaa gümnaasiumi koolijuht Ivo Visak, gümnasist ja muusik Leo Sollich, ajalooõpetaja Kadi Aavik ning hunt kriimsilm Mihkel Vendel.“

Õpetaja Lempu sõnul väärib „PÖKS“ tiitlit „Põnevaim podcast“ just seetõttu, et see pole pelgalt meelelahutus, vaid mitmekesise ja mõtestatud arutelu platvorm, kus noored saavad väljendada oma mõtteid ja muresid, samal ajal ühendades ja kaasates erinevaid põlvkondi ja kogukonna liikmeid. Koostöös Raadio Kadiga jõuavad need arutelud ka laiemalt kuulajateni raadioeetris.