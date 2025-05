PILTUUDIS Haruldane ja varjulembeline varajane pojeng "Early Windflower" hakkas õitsele

Pojeng "Early Windflower" on kahe loodusliku mägiliigi – Paeonia veitchii (Himaalaja pojeng) ja Paeonia emodi – ristand. Mõlemad pärinevad Aasiast kõrgmäestikualadelt ja erineb märgatavalt klassikalistest pojengidest. See pojeng eelistab poolvarjulist kasvukohta, mis on pigem haruldane omadus pojengide seas. Üks vähestest pojengidest, mida saab edukalt kasvatada metsa ääres või maja varjus.