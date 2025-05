PROUA OBUSTKOPPEL Lohuääre Eedi pilpatehas

Raske takkajärele hinnata, kas tegemist oli mõningase fantaasiapeetusega või tahtis Eedi küljeluu Helju teda lihtsalt närvi ajada, igatahes kui Eedi talle hiljem seda laastu näitas, siis kehitas Helju õlgu, et tema küll seal mingit koera ei näe. Eedi küll seletas, et vaata nüüd ometi, sa pimeloom – on ju silmad ja koon ja näe kõrv, aga ei midagi. Eedi vihastas. Ja siis korraga tuli talle meelde, et kusagil peaks tal olema see veneaegne aparaat alles, millega sai puidu peale mustreid ja pilte kõrvetada.