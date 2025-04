Kultuuriümarlaud, Osa 3. Millised on arengud, millised taandarengud? Kevad 2025.

R.T: Kui me tahame nüüd hääli koguda, siis võiks olla lubadus rohujuure tasemel rahvakultuuri edasiarendamisest. Seda enam, et laulu- ja tantsupeoaasta pealt on hea edasi minna, lubades Saaremaal just omanäolise rahvakultuuri arendamist. Ma tahaks just niisugust Ammukeri-taolist oma rahvakultuuri ülesnoppimist, et seda oleks piirkonniti rohkem kui ainult Sõrvemaal. Me võiksime olla selline mitmekülgse kultuuriga saar. Et meil on esindatud kõik kultuuriliigid ja inimesed saavad kõigest sellest osa.