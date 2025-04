"IGAPÄEVALOOD", OSA 13 ​Milline on naiste roll riigikaitsel – kas üksnes haavatohterdus ja supiköök?

Kohe on lõppemas Sinilillekuu, mis tõmbab, kõige muu kõrval, suuremat tähelepanu ka naiste rollile riigikaitsel. Läbi erinevate avalike ürituste on Naiskodukaitse keskmisest enam meedia ja avalikkuse tähelepanu all. Seetõttu tekkis ka mõte uurida, kes nad on ja mida teevad?