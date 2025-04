"IGAPÄEVALOOD", OSA 12 Saaremaal on vaid üks hoolduspere, kriisiperesid aga mitte ühtegi

Lihtne loogika ütleb, et elu meie ümber on muutunud raskemaks – majanduslik toimetulek on keerulisem ning maailmas toimuv tekitab ärevust. Samas on meie ümber jätkuvalt inimesi, kes kaaluvad võimalust pakkuda turvatunnet mõnele lapsele, kel oma bioloogiliste vanematega kooselu on võimatu.