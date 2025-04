"IGAPÄEVALOOD", OSA 11 ​Miks ei saa tänapäeval faktidega emotsioonide vastu?

Polariseerumine on viimasel ajal üha süvenev nähtus, mis toob endaga kaasa räuskamiskultuuri. Öelda räuskamise kohta "kultuur" on mõneti pigem raiskamine ning paslikum oleks öelda, et põletavate teemade arutelud toovad endaga kaasa kultuurituse. Miks see nii on?