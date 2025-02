"IGAPÄEVALOOD", OSA 2 Armastusest ja internetikiusust. Külas on laulja Elisa Kolk

Viimane aasta on noore lauljatari elus olnud keeruline, täis valu ja pettumusi, kuid olnud õpetlik. Seepärast on vast paljudele selge, miks kutsusime just tema rääkima armastusest ja internetikiusust.

Elisa sõnul on tal olnud väga palju neid hetki viimase 10 aasta jooksul, kus ta on soovinud, et ta poleks tuntud. Samas on see teda isiksusena kasvatanud tugevaks ja pakkunud loomingulist inspiratsiooni.

Ka nüüd on ta oma lahkumineku tagamaad pakkinud 3 minuti sisse ning ütleb ise, et see on olnud ühtviisi vabastav, kuid Eesti Laulul kavatseb ta kogu oma sees oleva järelejäänud valu veel viimast korda piltlikult öeldes välja karjuda. Kuidas aga tulla toime sellega, kui sind kistakse olukordadesse, kus sa ise olla ei taha, kui sinust tahetakse üle sõita? Elisal on mitmeid meetodeid sellega toimetulemiseks!