"IGAPÄEVALOOD", OSA 8 Kas täiskasvanud poeg on oma ema või naise oma?

Monika räägib, et väga tihti tekitab paarisuhetes pingeid olukord, kus emal ja tütrel või emal ja pojal on ebaloomulikult tugev side ning kui aeg on seal maal, et lavale kutsutakse noorpaar, siis ämm, kes tahaks kogu mängu edasi juhtida, ei taha lavalt lahkuda. Kuidas toime tulla suhetes, kus on üleseotud suhted?