Kolonel Andres Hairk pälvis USA kaitseministrilt medali

„Kurdistani sõjaväe ehk Peshmerga reformi peamine eesmärk on täna suuresti hõimu- või poliitilise kuuluvuse alusel moodustatud killustatud üksuste koondamine regionaalvalitsuse keskse juhtimise ja kontrolli alla, et olla paremini valmis ISIS-e vastaseks võitluseks. Nii, nagu on Peshmerga isikkoosseis seinast seina: Iraagi-Iraani sõja veteranid, ISIS-e vastases võitluses karastunud nooremad võitlejad ja lihtsalt sissetulekut soovivad eluõnne otsijad; nii sama kirju on ka üksuste varustus – nõukogude aegne varustus läbisegi Lahesõja ja Iraagi sõja aegse USA omaga. Ja ega väljaõpe ühtsem ole,“ ütles Hairk.