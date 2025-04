GALERII Merepäästeõppusel osales päästemeeskondi nii saartelt kui mandrilt

Akkaja sõnul saab rõõmuga väita, et ühisõppus täitis seatud eesmärgid: ”Välja tulid ka mõned väiksemaid kitsaskohad, millest järeldusi teha, kuid selleks ju õppused ongi, et nendest õppida. Peamine on see, et kõik hädasolijad jõudsid kenasti kaldale.”