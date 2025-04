"Korraldajana olen andnud oma parima ja tagasisidena olen kuulnud, et õppurid on olnud päris rahul," kinnitas Tartu ülikooli väärikate ülikooli Kuressaare programmi juht Maie Meius Kadi raadio "Keskpäeva" saates.

Tema hinnangul on eakate inimeste huvi uute teadmiste ja silmaringi laiendavate teemade vastu jätkuvalt suur. Meiuse sõnul tulevad lektorid Saaremaale hea meelega, kuna siinne kuulajaskond on sõbralik ja uudishimulik. Nii mõnigi oma valdkonna spetsialist on ise avaldanud soovi Saaremaale lektoriks tulla.