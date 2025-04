MEILE ELAMA Eestis ennekuulmatu projekt näitab positiivseid tulemusi

„Meile elama“ projekti näol on tegemist Eestis ainulaadse omavalitsuse initsiatiiviga, mille eesmärk on julgustada inimesi Saare maakonda elama asuma.

„Kui me midagi kohe ette ei võta, liigume väheneva ja vananeva rahvastikuga tuleviku suunas,“ sõnas Saaremaa abivallavanem Liis Lepik. „Kuigi sarnane trend valitseb ka mujal Eestis väljaspool Harjumaad ja Tartut, ei leia me Saaremaal, et peaksime sellega lihtsalt leppima. Realistlikult ei suuda me trende täielikult ümber pöörata, kuid ka olemasoleva olukorra säilitamine vajab pingutust. Selleks olemegi ellu kutsunud programmi „Meile elama“ ja esimese pere kolimine näitab, et see töötab.“

Saaremaale kolinud pere vajas tuge hajaasustuse programmi toetuse taotlemisel. „Kui kolimist pidurdab toetuse taotlemise protsessil erisusi sisaldav maakoht, elamu või muu, siis saan mina appi tulla,“ selgitas projekti „Meile elama“ konsultant Kädi Alt. „Perel oli kindel soov Saaremaale tulla, aga taotlustingimuste tõlgendamisel vajati konkreetset abi.“

Kuigi tegu on esimese ametlikult programmi toel saarele kolinud perega, on huvi juba märgatav: „sisseviskaja“ suhtleb praegu 21 potentsiaalse huvilisega, kellest 19 puhul on tegu peredega.

„Esimene edukas kolimine on meie jaoks oluline teetähis – see näitab, et Saaremaa on inimestele atraktiivne elukoht ja meie teenus vajalik,“ ütles Alt. „Soovime muuta saarele kolimise lihtsaks ja meeldivaks kogemuseks. Usume, et meie toetusel leiavad paljud inimesed endale Saaremaal uue kodu.“

„Meile elama“ teenust pakub Saaremaa vallavalitsus kõigile, kes kaaluvad saarele kolimist. Konsultatsioon on tasuta ning hõlmab abi eluaseme otsimisel, töövõimaluste tutvustamisel, toetuste taotlemisel ja ka kogukonda sisseelamisel.