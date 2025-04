EESTIT ESINDAMA Lisell Laul kutsuti Balti meistrivõistlustele

"See on tõestuseks, et unistamine ja sihikindel töö viivad eesmärkide täitumiseni," kommenteerib Orissaare Gümnaasium märgilist sündmust sotsiaalmeedia vahendusel.

Lisell on teinud hea sisehooaja. Ta oli juba 2024 U16 neidude kõrgushüppes edetabeli liider ning on seda siiani. Samuti on Laul kaugushüppes edetabeli 2. positsioonil. Talvistel mitmevõistluse MV-l saavutas neiu 3. koha ja on hetkel edetabeli 3.