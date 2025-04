TUBLIDE TURNIIR Meliora ja Aurora tõid koju kulda ja hõbedat

Meliora esitas seekord oma uue vabakava vähendatud koosseisus, mis treeneri hinnangul mõjutas visuaalset üldpilti – kava näeb parem välja, kui seda esitab üheksaliikmeline koosseis. "Kava ise on juba täitsa kena," sõnas treener, "aga näen, et oleme jõudnud etappi, kus lapsed hakkavad kava mugavdama ning tugevad aktsendid kipuvad kaduma." Tegu on igati loomuliku arenguetapiga, mistõttu keskendutakse nüüd sellele, et kavale lisasärtsu anda ning jõuda järgmisele tasemele.

Meliora lühikava kohta jagus Riimil vaid kiidusõnu: "Tüdrukud on selle nii hästi omaks võtnud, et platsile saab minna kindla tundega. Kava on väga ühtne ja super õnnestunud." Treener tõstis esile Meliora vankumatut töötahet ja märkis, et tegu on tõeliste oma ala fännidega. Trennides on tüdrukud keskendunud ja mõtlevad kaasa ning see jõuab ka võistlusplatsile.