Saaremaa valda laekus 242 lasteaiakoha avaldust

Saaremaa valla üldharidusnõunik Õilme Salumäe selgitas, et avalduste seas ei ole ainult sõimerühmade taotlused, vaid ka need, mis puudutavad mitmes erinevas vanuserühmas lapsi – näiteks lasteaia vahetusega seotud avaldused. See tähendab aga, et iga juhtumit tuleb vaadata individuaalselt. Lasteaedade kohti jagades võetakse arvesse lapse vanust, vajadusi ja olemasolevaid võimalusi lasteaedade struktuuris.