SAARTE HÄÄL 15 AASTAT TAGASI Muinaskultuuri kohvik avati itkuga

Itkulaulja Helena Nuutinen, kes avatseremooniat toimetas, oli kohale tulnud Soomest. Pikas rongkäigus, itkulaulja kõige ees, peremees Martin Kivisoo tema järel ja siis külalised, astuti majja esiuksest, läbiti peasaal, mida ilmestab ligi saja-aastane ehtne tammepuu, ja väljuti teisest uksest sisehoovi lõkketule ja lava ette.

Martin Kivisoo rõhutas, et meie tulekut maa peale on ette valmistanud sajad põlvkonnad: “Et mõista iseennast, peame tunnetama oma esivanemate mõtteid ja püüdlusi. Need on peidus meie hinges ja vaimses ruumis,” mõtiskles Kivisoo.

Vaimulik Gustav Kutsar toonitas oma esinemises, et uue kohvikuhoonega on Muhu saanud maailmatasemel muinaskultuurikeskuse. “See ei ole lihtsalt kohvik. See on maailmatasemel muinaskultuurikeskus, mida võib pühaks paigaks pidada, kus inimene endale tihti ka hingekosutust leiab,” leidis Kutsar.

Sooje sõnu ütlesid ja andsid peremehele kingitusi Muhu vallavolikogu esimees Jaana Palu ja vallavanem Raido Liitmäe, maavalla koja vanem Ahto Kaasik, Nordea panga esindaja, ettevõtete ja ühingute esindajad.