Orissaare Päikesekiire lasteaias valmis kogukonna toel tore tarbeaed

Hoolekogu liige ja idee eestvedaja Rutt Panga ütleb, et kogu algatus sai tõuke vajadusest panustada lasteaia õuealasse. „Orissaare lasteaias võttis hoolekogu oma südameasjaks õueala. Need enne jaani valmis saanud peenrakastid on üks samm sel teel,“ selgitab ta.

Kuigi lasteaia hoone on renoveeritud, on õuealal endiselt vanu mänguvahendeid, mida on seni suudetud uuendada vaid üksikute lisandustega. „Kes Orissaare lasteaeda näinud, see teab, et hoone on renoveeritud, kuid õuealal on tänaseni mänguvahendeid, mis pärinevad eelmisest sajandist, uusi mänguvahendeid on ostetud/rajatud ühekaupa,“ räägib Panga.