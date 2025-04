FC Kuressaare Sünnipäevamängu piletitulu annetatakse haigla toetusfondile

"Parafraseerides tuntud treenerit Carlo Ancelottit, kes ütles, et jalgpall on kõige tähtsam vähem tähtsate asjade seas, võime öelda, et kvaliteetne arstiabi on üks kõige tähtsamaid asju üldse. FC Kuressaare tunneb tugevat sidet Saaremaa ja siinse kogukonnaga. Jalgpall on kontaktne ala ja meie mängijad on sageli ise tervishoiuteenuste kasutajad. See teeb koostöö haiglaga meile väga tähendusrikkaks. Loodame, et meie eeskuju innustab ka teisi kohalikke organisatsioone ja inimesi haigla heaks panustama," rääkis Tammel.