Saarlased Euroopa meistrivõistlustel Türgis

Eraldi arvestus tüdrukutele ja poistele

Saaremaa purjetajate hinnang: kõrgetasemeline korraldus ja tugev konkurents

Jacob Putnik ja Kimmo Kalle Saaremaa Sailing Academyst jagasid oma muljeid: „Selja taga on väga hästi korraldatud Euroopa meistrivõistlused. Võistlesime viis päeva järjest suurepärastes purjetamistingimustes. Eelvõistlustel oli rohkem tuult, finaalides püsis tuul stabiilselt 8–13 sõlme. Konkurents oli väga tihe.“

„Meie andsime endast parima. Kuigi eesmärk oli jõuda kuldgruppi, läks paar starti ebaõnnestunult ja see võimalus libises napilt käest. Samas kogemuse poolest oli see väga väärtuslik regatt.“

Lisaks märkis Jacob: „See oli minu viimane võistlus Optimist-klassis ja eks ikka oleks meeldinud lõpetada see kuldgrupis. Aga seekord läks nii. Nüüd liigun edasi uude paadiklassi – ILCA 4 – ja loodan, et seal õnnestub kunagi see kuldgrupp kinni püüda.“