VIDEO Martin Laas võidutses Tour of Lithuania avaetapil ja tõusis liidriks

„Etapp oli minu jaoks üsna kerge, sest tiimikaaslased kontrollisid suuri äraminekuid nii hästi, kui said. Mõnikord hüppasin ise ka suurematele äraminekutele sappa, et natuke jalga soojaks saada. Esimeses vahefinišis käisin korra jalga testimas ja tundus, et minek on suhteliselt hea. Tiimi plaan oligi täna minu peale mängida, juhul kui tuleb grupifiniš. Poisid aitasid mind enne viimast kurvi hästi positsioonile – teadsin, et kui olen seal ees, siis võidan, ja nii ka läks. See võit oli mulle ja tiimile oluline, sest eks me oleme ikka kuulnud inimesi ütlemas: „Mis neid vanu mehi ikka toetada?“ (pean silmas ühisrahastusprojekti). Aga tuleb välja, et see on tänavuse hooaja esimene võit Maarjamaa profiratturitelt UCI kategooria sõitudel. Üldjoontes – las koerad hauguvad, karavan liigub ikka edasi ja meie ajame oma jonni edasi!“